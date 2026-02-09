Определены неожиданные причины разрушения зубной эмали

Разрушение эмали может начаться из-за привычек, которые обычно не считают опасными, рассказала главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Один из неочевидных провокаторов разрушения эмали — привычка запивать горячую еду холодными напитками, поскольку такие перепады повышают чувствительность и могут провоцировать микротрещины на эмали, рассказала стоматолог. Еще одна причина — кислые продукты и напитки: вода с лимоном по утрам, смузи из цитрусовых, газировки без сахара, добавила Каратаева.

Также, по ее мнению, имеет значение время чистки зубов: после еды кислота временно деминерализует эмаль, и щетка может ее травмировать. Курение, по словам врача, негативно влияет на эмаль и слизистую полости рта. Каратаева также предостерегла от привычки грызть семечки, орехи, ручки и карандаши, так как часто это заканчивается трещинами и сколами.

«Навредить эмали может и агрессивная чистка, неподходящая щетка или неправильный режим ирригатора. Еще одна причина разрушения эмали — бруксизм. При сильном сдавлении челюстей во сне эмаль стирается, сустав находится в гипертонусе. При гингивите или пародонтите возможно расшатывание зубов. Стресс тоже играет роль: слюна меняет защитные свойства, появляется сухость во рту, и кариес с осложнениями развивается быстрее, поэтому важно следить за эмоциональным состоянием и пить больше воды», — посоветовала эксперт.

Ранее стоматолог Леонардо Ачиоли предупредил, что некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, в действительности вредны для здоровья зубов. По его словам, здоровью зубов вредят привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковырять в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки.