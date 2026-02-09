Врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова объяснила, какое сочетание продуктов поможет наладить работу кишечника, способствуя мягкому очищению и защите от рака.

В основе полезного салата могут быть простые овощи - например, огурцы и помидоры.

«В овощах содержатся пищевые волокна и вода, что позволяет улучшить транзит по кишечнику. Зелень в блюде способствует тому, что с ней обычно съедается больше овощей. Кинза и базилик дают яркий вкус и аромат», — отметила врач.

Но главное — особая заправка, пишет врач в своем Telegram-канале. Елена Смирнова рекомендует к салату из овощей сделать ореховую заправку, включив туда несколько зубчиков чеснока, красный винный уксус и немного измельченных грецких орехов. Чтобы она получилась более жидкой, можно добавить несколько ложек воды.

Что касается острого перца, то тут нужно быть аккуратнее, предупредила проктолог.

«Острый перец может усиливать перистальтику, но при трещине, обострении геморроя и чувствительном ЖКТ от него лучше отказаться», — уточнила врач, добавив, что салат отлично работает и без острого.

Она еще раз подчеркнула, что основа заправки для блюда из грецких орехов — одна из самых лучших комбинаций для организма, которая включает пищевые волокна, ненасыщенные жирные кислоты, магний и антиоксиданты.