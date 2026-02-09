Врач предупредил об опасности доставок еды

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал вернуться к советской кухне, говоря о вреде современного питания. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

© globallookpress

По его словам, можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, а именно «над его борщами, котлетами, компотом и "рыбным днем"». Однако в советское время число людей с избыточным весом находилось на уровне в 15 процентов, тогда как сегодня в России — 44 процента.

Между тем, диабет второго типа в СССР оценивается в десять раз меньше, чем сегодня, что говорит о вредности современной пищи, отмечает Мясников. По большей части это связано с тем, что сегодня в пищу мы употребляем «ультрапереработанную пищу», которая раньше была недоступна.

«Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!» — призвал телеведущий.

