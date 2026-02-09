Даже если на плитке написано «горький», это не делает ее абсолютно диетическим продуктом. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает: избыток какао не отменяет калорийности, поэтому пары долек в день будет вполне достаточно, цитируют авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Что не так с молочным и белым шоколадом? Молочный шоколад — это, по сути, сахарный концентрат. В одной плитке может быть до 50 граммов сахара, то есть половина всего веса. Не стоит верить маркетинговым историям о «пользе кальция» из молока. Чтобы реально восполнить дефицит кальция, придется съесть гору шоколада, что неизбежно приведет к проблемам со здоровьем.

Белый шоколад часто называют самым вредным, и не зря. В нем вообще нет тертого какао — только масло, сахар и сухое молоко. Это калорийная «бомба» (до 600 ккал на 100 г), которая не несет антиоксидантной пользы.

Специалисты не призывают полностью отказываться от сладкого, но настаивают на чувстве меры. Безопасный предел — всего 20–30 граммов шоколада в неделю. Это примерно пара-тройка долек от стандартной плитки на все семь дней.

Как отмечает «ГлагоL», подход к сладкому может быть разным: для повседневной жизни нутрициологи рекомендуют натуральные заменители сахара и темный шоколад, чтобы сохранить здоровье. Однако в критических ситуациях, например, на войне, тот же шоколад, но обогащенный и калорийный, превращался в жизненно важный ресурс для поддержания сил и морального духа солдат, демонстрируя его уникальную практическую ценность.