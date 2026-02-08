Сколько часов в день можно смотреть телевизор

Время просмотра телевизора лучше ограничить двумя часами в день, особенно если вы любите смотреть передачи и закусывать чем-то сладким или жирным; также не рекомендуется сидеть перед экраном перед сном. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам кардиолога, которые приводит РИА Новости, телевизор лучше смотреть не больше двух часов и желательно не перед сном. Врач объяснила, что вредно не столько излучение от экрана, сколько привычка есть что-то жирное, сладкое или жареное во время просмотра передач.

Регулярно практикуя просмотр телевизора в таком формате, можно "заработать" абдоминальное ожирение, которое повышает риск диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит также смотреть телевизор перед сном. Излучение от него и нервное возбуждение подавляют выработку мелатонина, таким образом, фаза засыпания может сдвигаться, а сон - нарушаться.