Почему в сезон гриппа и ОРВИ важно проветривать квартиру

В период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями квартиру необходимо регулярно проветривать, чтобы увлажнять воздух и снижать концентрацию в нем патогенов; не менее важна влажная уборка, ее надо проводить не реже одного-двух раз в неделю, рассказала спикер Роспотребнадзора Наталья Садыкова, ее слова приводятся в Telegram-канале "Роспотребнадзор рекомендует".

Специалист объяснила, что респираторные вирусы способны жить на поверхностях от нескольких часов до нескольких суток. Поэтому заразиться гриппом или ОРВИ можно, даже не контактируя с больным человеком, - через инфицированную пыль.

Очистить воздух от патогенов поможет проветривание. Его необходимо проводить ежедневно, оно может быть как односторонним, когда вы открываете окна на одной стороне помещения, так и сквозным, когда раскрываете окна и двери на противоположных сторонах. При сквозном проветривании из помещения лучше выйти, чтобы не простудиться.

Кроме того, проветривание освежит воздух в квартире, который может быть сухим из-за отопления (а при сухости воздуха повышается проницаемость слизистых оболочек, что облегчает проникновение вирусов в организм).

В холодное время года проветривание можно сократить до трех-пяти минут, однако обеспечивать приток свежего воздуха следует чаще.

Обязательно проветривайте квартиру утром, чтобы в нее попал свежий влажный воздух, и вечером перед сном - тогда вам будет комфортно спать, советует Наталья Садыкова.

Нельзя забывать и о влажной уборке. Ее необходимо проводить не реже, чем один-два раза в неделю. Наводя порядок, следуйте от чистых помещений (например, спальни) к более загрязненным (туалету, прихожей); от верхних ярусов (поверхностей мебели, карнизов, кондиционеров) - вниз.

Особое внимание надо уделить ванной, где иногда может образоваться не только пыль, но и плесень; и кухне, особенно нуждающейся в гигиене для профилактики кишечных инфекций.