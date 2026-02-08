Развеян миф о влиянии ортопедической обуви на работу мозга

Стимуляция стоп с помощью ортопедической обуви, стелек или «нейро-аксессуаров» не оказывает заметного влияния на работу мозга и когнитивные функции. Об этом изданию The Conversation рассказал Атом Саркар, профессор нейрохирургии Университета Дрекселя.

© Газета.Ru

В последние годы производители спортивной и ортопедической обуви активно продвигают кроссовки, стельки и даже носки, которым приписывают «активирующее» действие на мозг. В рекламных материалах утверждается, что стопы богаты рецепторами, чувствительными к давлению и вибрации, а их стимуляция якобы способна улучшать внимание и умственную работоспособность.

По словам Саркара, связь между стопами и мозгом действительно существует: сигналы от рецепторов стоп поступают в соматосенсорную кору, отвечающую за обработку телесных ощущений. Это объясняет важную роль стоп в поддержании равновесия, осанки и координации движений.

Качество обуви действительно влияет на проприоцепцию — способность мозга определять положение тела в пространстве, поэтому неврологи и физиотерапевты уделяют выбору обуви особое внимание при лечении нарушений походки и равновесия.

Однако, подчеркивает эксперт, влияние на движения не означает улучшения когнитивных функций. На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что пассивная стимуляция стоп за счет формы подошвы, текстуры материалов или специальных вставок способна существенно повышать внимание или ментальную работоспособность у здоровых людей. Незначительные эффекты отмечены лишь в небольших исследованиях, в основном у пожилых пациентов в рамках реабилитационных программ.

Саркар отмечает, что положительные ощущения от «активирующей» обуви нередко объясняются эффектом плацебо и ожиданиями потребителей.