В чем польза хлеба с салом в холода

Многим нравится сочетание ржаного хлеба с салом. Однако это не только вкусно, но и полезно. Главное - не переборщить.

"Насыщенный, сладковато-соленый вкус сала уравновешивается характерной кислинкой мякиша и горьковатыми нотками зажаренной корочки ржаного хлеба. А жирная, нежная и тающая текстура сала идеально контрастирует с плотной, упругой и пористой структурой мякиша ржаного хлеба, стимулируя разные рецепторы", - рассказала директор Санкт-Петербургского филиала НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина.

За счет сбалансированного состава пищевых веществ сочетание этих продуктов способствует усвоению пищи, что подтверждено научными исследованиями, отметила эксперт в беседе с aif.ru.

Ржаной хлеб - это источник растительного белка с высоким содержанием аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, в том числе лизина. В сале он тоже содержится, но также там присутствуют другие аминокислоты - триптофан, метионин.

В ржаном хлебе есть витамины В1, В2, Е, РР, фолиевая кислота. В сале, помимо витаминов Е и группы В, содержатся также витамины А и D. Как в черном хлебе, так и в сале есть калий, магний, фосфор, кальций и селен. Кроме того, в ржаном хлебе еще много железа и пищевых волокон, которые оказывают благотворное воздействие на микрофлору кишечника. При этом сало обладает хорошим желчегонным эффектом. Так что хлеб с салом - это, по мнению специалиста, почти как мультивитамин, только натуральный.

Продукты на основе ржи надолго дают ощущение сытости, это является одним из механизмов управления весом. Сало относится жирным продуктам, но оно отлично насыщает и дает запас энергии, что ценно в холодное время года. В то же время сало снижает тягу к сладкому, что благоприятно повлияет на уровень глюкозы в организме, - подчеркнула Парахина.

Несмотря на всю пользу ржаного хлеба и сала, нужно соблюдать меру. Рекомендуемая суточная норма сала для здорового взрослого человека - 15-20 граммов, а для спортсменов и людей с высокой ежедневной физической активностью - до 40-50 граммов. Существует ряд противопоказаний, при которых врачи рекомендуют отказаться от употребления этих продуктов, например при желудочно-кишечных заболеваниях.

Имеются противопоказания, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом