Онколог поделился тремя провокаторами рака кишечника в молодом возрасте

Онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов рассказал, какие на первый взгляд безобидные привычки увеличивают риск рака кишечника у людей до 40 лет. О трех главных провокаторах этого заболевания в молодом возрасте он поговорил с «Лентой.ру».

Первой опасной привычкой Иванов назвал употребление энергетиков. В этих напитках много сахара, кофеина и быстрых углеводов, что провоцирует воспаление в ЖКТ, набор веса и развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Эти состояния, как объяснил врач, относятся к факторам риска колоректального рака.

Кроме того, опасны могут быть поздние приемы пищи и перекусы перед сном. Из-за этой привычки уровень глюкозы и инсулина сильно увеличивается, что в итоге изменяет состав желчных кислот и микробиоты. По словам онколога, у молодых людей, которые часто едят ночью, чаще выявляют рак кишечника, чем у людей, у которых нет этой привычки.

Наконец, по словам Иванова, опасны для здоровья кишечника ультраобработанные продукты.

«Фастфуд, газировки и полуфабрикаты содержат много сахара, рафинированного крахмала, жиров, соли и технологических добавок и почти не дают клетчатки. Крупные исследования показывают связь высокого потребления такой пищи с повышенным риском рака кишечника», — предупредил онколог.

