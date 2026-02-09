Назван напиток для экстренного восстановления сил

В экстренных ситуациях, связанных с резким упадком сил, может помочь употребление определённого напитка. Речь идёт о сладкой газировке, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская.

© Чемпионат.com

По её словам, несмотря на высокое содержание сахара и искусственных добавок, в определённых условиях такие напитки могут сыграть положительную роль. Ключевым компонентом выступает ортофосфорная кислота, которая содержится в большинстве популярных газировок.

«Ортофосфорная кислота не только придаёт вкус и увеличивает срок хранения напитка, но и участвует в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты, необходимой для метаболизма, сокращения мышц и синтеза белков. Таким образом, при экстренных ситуациях небольшие дозы ортофосфатов могут помочь организму быстро вернуть силы», — пояснила Чаевская.

Специалист отметила, что употребление газировки может быть обоснованным после интенсивных физических нагрузок, так как она способствует ускоренному восстановлению организма. При низком уровне сахара в крови такие напитки также способны ускорять обменные процессы и улучшать самочувствие.

При этом нутрициолог подчеркнула, что речь идёт именно об экстренных, разовых случаях, а не о регулярном употреблении. В обычных условиях рекомендуется отдавать предпочтение более здоровым источниками энергии и восполнения жидкости.