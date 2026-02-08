Некоторые бытовые привычки приводят к постепенному разрушению суставов, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-ревматолог Александр Елонаков. В частности, по его словам, к проблемам могут привести ношение высоких каблуков и поведение на работе.

«Частая причина разрушения суставов — их травматизация. Например привычные нагрузки на работе, такие как вставание на колени, удары, рывковые движения. Или в быту — подъем тяжестей, уборка на коленях. В спорте — бег, удары, — перечислил ревматолог. — Кроме того, отсутствие мышечной силы способствует повреждению суставов даже в быту и, как следствие, регулярному микротравмированию».

Врач указал и на вред ношения обуви на каблуках: он объяснил, что каблук ставит стопу и голень в нефизиологичное положение, что приводит к поражению суставов пальцев и стоп.

«Кроме того, курение нарушает кровоток, обеспечивает поступление массы токсичных веществ. А алкоголь приводит к нарушению работы почек и скоплению токсичных продуктов обмена, в том числе повреждающих суставы», — заключил Елонаков.

