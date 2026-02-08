Какие продукты и пищевые привычки могут стать формулой долголетия

Продолжительность человеческой жизни связана со многими факторами, однако одним из основных является питание. Речь тут идет о простых привычках, а не о чем-то сложном и недоступном. Как то, что мы едим, влияет на наше самочувствие и работу мозга, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова Алексей Данилов.

По его словам, не всегда нужно отказываться от вкусной еды: порой можно включать в рацион блюда, которые не подходят под понятие правильного питания. Однако без ограничений не обойтись. Какие продукты не следует употреблять на регулярной основе?

Как сообщает aif.ru, врач назвал следующее:

Ультрапереработанные продукты. Это фастфуд, газировки, батончики. В них обычно много соли, сахара, добавок, но пользы мало. Из-за отсутствия клетчатки повышается нагрузка на обмен веществ и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавленные сахара. Магазинные десерты, сладкие напитки и другие продукты с подсластителями обычно калорийны, но после них быстро возникает чувство голода. Чрезмерное употребление такой еды перегружает организм, со временем повышается риск развития ожирения, диабета.

Красное и переработанное мясо - сосиски, колбаса, копчености. Мясо само по себе не вредно, но если его есть слишком часто, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше чередовать мясо с птицей или рыбой - так рацион станет легче и разнообразнее.

Быстрые углеводы и насыщенные жиры. Здесь тоже важны умеренность и осознанность. Все углеводы разные: овощи, цельные зерна, бобовые приносят пользу, а рафинированные углеводы, такие печенье и чипсы, - нет.

Насыщенные жиры содержатся в некоторых продуктах животного происхождения, но их избыток влияет на уровень плохого холестерина.

Главный принцип: чем чаще в тарелке простая и понятная еда, тем больше шансов сохранить здоровье на долгие годы.

Что касается пищи, которую мы считаем вредной, то, к примеру, пицца или десерт в гостях не делают питание неправильным. Тут важны объемы и частота: если подобные продукты вытесняют из рациона полезную еду, это негативным образом сказывается на самочувствии. Спросите самого себя: это моя основа или редкое удовольствие? Такой подход снизит тревожность вокруг питания и поможет соблюдать баланс.

Существуют продукты, которые поддерживают работу мозга и помогают укреплять физическую форму, отметил эксперт.

Овощи и зелень богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений. Отдельное внимание стоит уделять рыбе: даже обычная сельдь полезна для сосудов, памяти, концентрации внимания. Еще один простой способ поддержать мозг - ягоды и орехи, последние также помогают дольше чувствовать сытость и поддерживают стабильный уровень энергии.

Вопрос долголетия редко решается одним продуктом или диетой. Важно то, как и с каким отношением мы едим каждый день. Важно соблюдать регулярность приема пищи, не переедать, поддерживать разнообразие, чтобы получать все необходимые вещества, а также уметь концентрироваться на еде и по возможности не перекусывать на ходу.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.