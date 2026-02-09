Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя сочетать с чаем

Напиток в комбинации с некоторой пищей может негативно сказаться на здоровье. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала URA.RU, с какими продуктами опасно сочетать чай.

Во-первых, напиток нельзя комбинировать с богатой железом едой (красное мясо, печень, гречка). Дубильные вещества (танины) в чае образуют с железом нерастворимые соединения, резко снижая усвоение этого важного микроэлемента.

Также врач не рекомендует употреблять зелёный чай с белковыми продуктами, например, с творогом. Такой тандем мешает усвоению белка. Также зелёный чай после острой пищи может раздражать желудок.

Не стоит пить чай со сладостями, поскольку напиток притупляет ощущение сладости, что провоцирует съесть больше десерта. Это особенно рискованно для людей с нарушениями углеводного обмена.

Сочетать чай нельзя с алкоголем — это создаёт нагрузку на сердце, сосуды и почки, а также маскирует степень опьянения, увеличивая риск отравления.