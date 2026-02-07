Почему мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины

Мужчины действительно могут переносить простуду субъективно тяжелее, чем женщины, это объясняется как гормональными, так и социально-поведенческими факторами. Об этом рассказала заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России по клинико-экспертной работе Елена Игнатикова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

"Это интересный и давно обсуждаемый феномен, который популярен среди населения", - отметила Елена Игнатикова.

Оказывается, у этого феномена есть вполне разумные объяснения.

Во-первых, согласно данным исследований, иммунные системы женщин и мужчин могут реагировать на вирусные инфекции по-разному. Женские половые гормоны эстрогены способны усиливать работу иммунной системы и помогать организму защищаться от вирусов. Основной мужской половой гормон тестостерон, наоборот, может ослаблять иммунный ответ.

Вторая причина - это разный порог обращаемости к врачу у мужчин и женщин. Представители сильного пола реже готовы пойти в поликлинику на ранних стадиях болезни и склонны "переносить простуду на ногах". В результате симптомы заболевания могут усилиться.

В-третьих, немалую роль играет само восприятие болезни. Социальные стереотипы призывают мужчин быть стойкими. Когда они все же "сдаются", их жалобы могут быть более эмоционально окрашены в стремлении получить заботу и поддержку. И это не симуляция, а особенность психосоциального поведения.

И четвертый фактор - это хронические заболевания, имеющиеся у многих мужчин, а также их склонность к курению и употреблению алкоголя. Все это, конечно, снижает иммунитет. Также для сильного пола характерно менее внимательное отношение к профилактике заболеваний.

Специалист советует и мужчинам, и женщинам при первых признаках ОРВИ обратиться к терапевту, дать себе отдых, пить больше жидкости, проветривать помещение и ограничить контакты с другими людьми.