Почему вредно использовать смартфон во время еды

Привычка при приеме пищи "сидеть" в телефоне является вредной для ЖКТ. Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, использование гаджетов во время еды ведет к перееданию и набору лишнего веса.

Сам по себе процесс переваривания запускается рефлекторно и длится независимо от того, что человек делает во время трапезы. Проблема глубже: она касается формирования пищевого поведения, отметила врач в беседе с "Газетой.Ru".

"Здоровое пищевое поведение - сложный процесс, в котором задействованы не только физиологические механизмы, но и когнитивные функции: внимание, память, эмоциональное восприятие", - объяснила Екатерина Кашух.

Если человек ест и погружается в смартфон, внимание расщепляется: мозг пытается обработать сразу два потока информации из разных источников. Визуальный обычно одерживает победу, при этом качество второго снижается.

В первую очередь страдает так называемое осознанное питание, отметила эксперт. Сфокусироваться на пище не удается, притупляется получение сигналов в мозг о насыщении, количество и качество съеденного не фиксируется. Если подобное случается регулярно, это в конечном счете может привести к систематическому перееданию. Привычка вредна не только относительно полноценных приемов пищи, это касается и легких перекусов, предупредила гастроэнтеролог.

По мнению Кашух, важно следить за формированием пищевого поведения с самого детства, ведь эти привычки потом остаются на всю жизнь. Поэтому важно не отвлекать ребенка от процесса еды мультиками, а лучше сделать прием пищи ритуалом, в ходе которого в семье происходит эмоциональное общение и единение.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что такое "пищевая пирамида" и опасна ли она для здоровья.