Нутрициолог сказал, с чего нужно начинать полезный завтрак

Самым первым блюдом на завтрак будет полезно употребить салат из свежих овощей с растительным маслом (оливковое/кунжутное) чтобы снизить скачок глюкозы во время потребления углеводов и улучшить насыщаемость.

«Примеры продуктов и состав завтрака в правильной последовательности: 1. Салат из свежих зеленых листьев, томаты, лук, болгарский перец, заправка оливковым/кунжутным/льняным маслом, можно добавить семечки тыквенные, кунжут, молодой сыр по вкусу. 2. Крупа/каша на воде, можно добавить допинг для разнообразия вкусов – например жареные грибы с луком (жарим на горчичном или масле гхи). Добавляем пару ложек нежирной сметаны.3. Йогурт 2% жирности с изюмом/медом/ягодами. 4. Завершить завтрак можно чашечкой кофе в зависимости от предпочтений – главное без сахара и сиропов», - сообщил эксперт в области нутрициологии, здорового образа жизни и биохакинга Сергей Новиков.

Примерная калорийность такого приема пищи в зависимости от размера порций и выбранных ингредиентов может варьироваться от 450 ккал. для женщин и достигать 650-850 ккал у мужчин.

«Способ приготовления пищи должен быть антиканцерогенный, т.е. не предполагает обильной жарки до образования коричневой/черной корочки. Это свидетельствует о наличие окислительных реакций, которые ведут к негативным последствиям (воспаления, онкология). Избегаем употребления переработанной пищи, добавленного сахара, несбалансированного соотношения БЖУ, готовых завтраков и спешки в потребление. Завтрак стоит начинать в течение часа после пробуждения, в идеале перед этим провести небольшую разминку/утреннюю гимнастику, не забыть выпить стакан теплой воды для запуска пищеварения. Не забываем тщательно пережевывать пищу, чтобы ферменты амилазы начали расщепление углеводов уже в ротовой полости», - добавил эксперт.

