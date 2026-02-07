Мифы маркетологов: какие продукты содержат скрытый сахар
Порой люди уверены, что, исключив из рациона сладкие напитки и жирную еду или выпечку, они уменьшают потребление сахара. Однако он может содержаться и в других продуктах, которые вы продолжаете есть ежедневно. О том, в какой еде есть скрытый сахар, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.
молочные продукты — йогурт, молоко, творожки, творожная масса;
— Даже в низкокалорийных йогуртах присутствует определенная доля сахара или синтетических сахарозаменителей, поэтому нужно внимательно читать этикетку продукта. Лучше отдавать предпочтение греческому йогурту и самостоятельно экспериментировать с начинками, чтобы наверняка исключить подсластитель из рациона, — пояснила Писарева.
соусы — кетчуп, майонез и любые другие заправки
Диетолог рассказала, что почти все промышленные соусы и заправки на прилавках магазинов содержат сахар.
— В кетчупе, майонезе и соусе терияки, к примеру, очень большое содержание сахара, чтобы сохранить вкусовые качества продукта, — рассказала диетолог.
сладкие завтраки — мюсли, гранола и каши быстрого приготовления;
Эти продукты превышают суточную норму потребления сахара на 20 процентов. Поэтому мнение о том, что такие завтраки полезны для здоровья, — миф маркетологов, пояснила Писарева.
протеиновые продукты — батончики, печенье;
— Чаще всего производители используют в таких продуктах сахарозаменители, но синтетические подсластители тоже обладают высокой калорийностью, поэтому частые перекусы протеиновыми продуктами могут навредить фигуре, — рассказала специалист.
сладкие напитки — соки, газировка, холодный чай;
Даже в стопроцентном нектаре содержится добавленный сахар. Это позволяет производителю сохранить консистенцию и вкусовые качества продукта, сообщила диетолог.
консервированные продукты — фасоль, кукуруза;
— В них тоже часто присутствует сахар. Нужно смотреть на этикетке товара, чтобы в составе не было подсластителей. Обычно маркировку «не содержит сахар» прописывают на передней части банки, но лучше перепроверить эту информацию в составе, — сказала Писарева.
мясные полуфабрикаты — сосиски, сардельки, колбасы, паштеты.
В этих продуктах тоже есть сахар, но обычно он фигурирует не на первых местах в составе.
— Внимательно читайте этикетку, добавленный сахар может находиться в конце списка, потому что его добавили в минимальном количестве. Также его могут обозначить в составе как «глюкозный сироп», «глюкоза», «мальтоза» или «сахароза», — заключила спикер.
