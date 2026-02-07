Какой мед полезен для здоровья, а какой может навредить

Обычная ложка мёда может как помочь при простуде и стрессе, так и навредить здоровью — всё зависит от сорта и состояния организма. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

Специалист напомнила, что мёд на 80% состоит из углеводов, причём до 40% из них — легкоусвояемая фруктоза. Из-за этого людям с сахарным диабетом любого типа следует употреблять его с особой осторожностью. Минералов и витаминов в мёде менее 1%, поэтому его «целебные» свойства часто переоценивают.

Липовый мёд — самый распространённый. Он обладает противовоспалительным, антибактериальным и жаропонижающим действием, может улучшать работу ЖКТ, но является сильным аллергеном.

Гречишный мёд ценится за антиоксиданты (кверцетин, флавоноиды) и содержание железа, марганца и меди. Однако для реального повышения уровня железа потребовалось бы съесть очень большое количество.

Акациевый мёд отличается светлым цветом и жидкой консистенцией. Его употребление связывают с поддержкой дыхательных путей и успокаивающим эффектом.

Донниковый мёд благодаря кумаринам может укреплять иммунитет, снижать воспаление, помогать при болях и улучшать работу ЖКТ. Он активно используется в косметологии.

Эксперт отмечает, что, несмотря на различия в свойствах, мёд остаётся в первую очередь сладким продуктом. Его польза зависит от умеренности потребления, качества и индивидуальной реакции организма, особенно у аллергиков и людей с нарушениями углеводного обмена.