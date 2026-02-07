Диетолог рассказала о роли сыра в рационе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала о роли сыра в рационе. По ее словам, это концентрированный и калорийный продукт, поэтому его суточная норма не должна превышать 30–50 граммов. Если вы едите сыр, в этот же день лучше отказаться от других жирных продуктов, например, сливочного масла, уточняют авторы канала NEWS.ru.

© ГлагоL

Самым полезным видом эксперт назвала адыгейский сыр. Он содержит мало соли и легче усваивается. Этот сыр особенно рекомендуется людям со склонностью к отекам, а также тем, у кого есть проблемы с почками или сердечно-сосудистой системой.

«ГлагоL» подчеркивает, что сыр — продукт многофункциональный. Он служит отличным источником кальция, конкурируя с творогом, и одновременно является звездой грузинской кухни, как в рецепте хачапури, где сочетание сыров формирует сочную и ароматную начинку для двух видов этой выпечки.