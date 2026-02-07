Какие упражнения помогут обмануть старость

По мнению ведущего эксперта Союза "Здоровье здоровых" врача Андрея Мартюшева-Поклада, хватит всего 15 минут, чтобы обмануть старость.

"Нам в основном нужны три вида физической активности; они несут разные сигналы телу и по-своему важны. Первый - это ритмичные низкоинтенсивные движения, самый простой пример - это ходьба", - цитирует РИА Новости доктора, который пояснил, что именно такие упражнения нужны для равновесия нервной системы и легкой тренировки сердечно-сосудистой системы.

Во время техничной ходьбы начинают работать десятки разных мышц. А если выйти на прогулку после еды, будет под контролем уровень сахара в крови.

Важны для продления активной жизни и силовые упражнения. Это вовсе не значит, что в пожилом возрасте нужно поднимать штангу. "Силовые" - значит те, от которых явно устают мышцы. Они запускают множество гормональных сигналов в организме.

Обязательны и упражнения на гибкость и подвижность суставов.

"Такой комплекс упражнений нам нужен ежедневно, он занимает (в дополнение к ходьбе) не так уж много времени - всего 15-20 минут в день", - подытожил врач.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста