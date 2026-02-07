Бельгийский врач рассказала, как поддерживать вес после борьбы с ожирением

Согласно британскому исследованию, отказ от препаратов для похудения, таких как Wegovy, Mounjaro или Ozempic, может привести к восстановлению веса в четыре раза быстрее, чем после прекращения традиционной диеты. Однако, по словам бельгийского диетолога Санны Мухны, такой простой продукт, как яйцо, может сыграть решающую роль в поддержании идеального веса.

"Пациенты потратили сотни евро на такие препараты, как Mounjaro или Ozempic, и боятся набрать вес, как только прекратят их прием. Препараты для похудения снижают аппетит, замедляют опорожнение желудка и усиливают ощущение насыщенности", - сказала врач в интервью бельгийскому изданию HLN, добавив, что если человек резко прекращает прием таких препаратов, то испытывает голод, много ест и поэтому набирает вес обратно.

Согласно недавнему исследованию, люди, прекращающие принимать эти препараты, в среднем набирают 0,8-1 килограмм веса в месяц. Прекращение такого лечения также часто вызывает три различных, но связанных между собой симптома. После отказа от препаратов для лечения ожирения у человека снова появляется тяга к продуктам с высоким содержанием углеводов или жиров. Прекращение приема препаратов может привести к желудочно-кишечным расстройствам.

"Если вы внезапно начнете есть больше жирной или сладкой пищи, кишечнику придется к этому привыкнуть. Изменение рациона может вызвать запоры или диарею, а иногда и вздутие живота", - пояснила Санна Мухна.

Наконец, те, кто ели мало месяцами и внезапно начинают есть больше или переедают, почувствуют это на своем энергетическом уровне.

"Вы можете быть более уставшими после еды или испытывать резкие падения энергии", - сказала врач.

Однако, по словам диетолога, эти симптомы можно смягчить, при этом прием препарата следует сокращать постепенно, чтобы тело привыкло к чувству голода.

"Еще один аспект - адаптация рациона. Ты знаешь, что будешь голоден, поэтому должен внимательно следить за тем, что ешь", - сказала Мухна, указав, что яйца - очень хороший источник белка, который важен, потому что он обеспечивает более быстрое и длительное ощущение насыщенности.

Яйца также помогают поддерживать и наращивать мышечную массу, что крайне важно, поскольку люди, которые быстро худеют, часто теряют не только жир, но и мышцы.

"Так что простое яйцо - идеальный выбор. Это натуральный продукт, содержащий достаточное количество белка. Чтобы поддерживать хорошее потребление белка, рекомендую включать его в каждый прием пищи. Утром это может быть сыр или греческий йогурт, в обед - вареное яйцо или сыр, вечером - мясо или рыба, а также небольшие перекусы. В качестве перекуса достаточно горсти сухофруктов или овощей, например моркови."

"Таким образом, вы легко достигнете рекомендуемых 50-80 граммов белка в день", - заключила диетолог.

Клетчатка также важна для каждого приема пищи. Она продлевает ощущение сытости и поэтому особенно полезна для тех, кто быстро чувствует голод.

"Утром ешьте цельнозерновой хлеб и фрукты, в обеденный перерыв выбирайте цельнозерновой хлеб или цельнозерновую пасту с овощами, а вечером - классическая тарелка с картофелем, овощами и мясом или рыбой. Здесь нет ничего особенного", - сказала диетолог, рекомендуя двигаться не менее тридцати минут в день, чтобы поддерживать физическую форму и сжигать калории, но также следует обращать внимание на силовые тренировки.