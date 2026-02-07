Бельгийский врач рассказала, как поддерживать вес после борьбы с ожирением
Согласно британскому исследованию, отказ от препаратов для похудения, таких как Wegovy, Mounjaro или Ozempic, может привести к восстановлению веса в четыре раза быстрее, чем после прекращения традиционной диеты. Однако, по словам бельгийского диетолога Санны Мухны, такой простой продукт, как яйцо, может сыграть решающую роль в поддержании идеального веса.
"Пациенты потратили сотни евро на такие препараты, как Mounjaro или Ozempic, и боятся набрать вес, как только прекратят их прием. Препараты для похудения снижают аппетит, замедляют опорожнение желудка и усиливают ощущение насыщенности", - сказала врач в интервью бельгийскому изданию HLN, добавив, что если человек резко прекращает прием таких препаратов, то испытывает голод, много ест и поэтому набирает вес обратно.
Согласно недавнему исследованию, люди, прекращающие принимать эти препараты, в среднем набирают 0,8-1 килограмм веса в месяц. Прекращение такого лечения также часто вызывает три различных, но связанных между собой симптома. После отказа от препаратов для лечения ожирения у человека снова появляется тяга к продуктам с высоким содержанием углеводов или жиров. Прекращение приема препаратов может привести к желудочно-кишечным расстройствам.
"Если вы внезапно начнете есть больше жирной или сладкой пищи, кишечнику придется к этому привыкнуть. Изменение рациона может вызвать запоры или диарею, а иногда и вздутие живота", - пояснила Санна Мухна.
Наконец, те, кто ели мало месяцами и внезапно начинают есть больше или переедают, почувствуют это на своем энергетическом уровне.
"Вы можете быть более уставшими после еды или испытывать резкие падения энергии", - сказала врач.
Однако, по словам диетолога, эти симптомы можно смягчить, при этом прием препарата следует сокращать постепенно, чтобы тело привыкло к чувству голода.
"Еще один аспект - адаптация рациона. Ты знаешь, что будешь голоден, поэтому должен внимательно следить за тем, что ешь", - сказала Мухна, указав, что яйца - очень хороший источник белка, который важен, потому что он обеспечивает более быстрое и длительное ощущение насыщенности.
Яйца также помогают поддерживать и наращивать мышечную массу, что крайне важно, поскольку люди, которые быстро худеют, часто теряют не только жир, но и мышцы.
"Так что простое яйцо - идеальный выбор. Это натуральный продукт, содержащий достаточное количество белка. Чтобы поддерживать хорошее потребление белка, рекомендую включать его в каждый прием пищи. Утром это может быть сыр или греческий йогурт, в обед - вареное яйцо или сыр, вечером - мясо или рыба, а также небольшие перекусы. В качестве перекуса достаточно горсти сухофруктов или овощей, например моркови."
"Таким образом, вы легко достигнете рекомендуемых 50-80 граммов белка в день", - заключила диетолог.
Клетчатка также важна для каждого приема пищи. Она продлевает ощущение сытости и поэтому особенно полезна для тех, кто быстро чувствует голод.
"Утром ешьте цельнозерновой хлеб и фрукты, в обеденный перерыв выбирайте цельнозерновой хлеб или цельнозерновую пасту с овощами, а вечером - классическая тарелка с картофелем, овощами и мясом или рыбой. Здесь нет ничего особенного", - сказала диетолог, рекомендуя двигаться не менее тридцати минут в день, чтобы поддерживать физическую форму и сжигать калории, но также следует обращать внимание на силовые тренировки.
"Я советую постепенно внедрять эти привычки, пока вы все еще принимаете препараты для похудения. Замените печенье горстью орехов или добавьте яйцо на завтрак. Так вы привыкнете к этой диете, и прекращение приема препаратов для похудения пройдет легче", - сказала врач.