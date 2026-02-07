Диетолог рассказал, почему не нужно отказываться от сахара

Людям не нужно отказываться от сахара, так как это легкоусвояемый и эффективный источник энергии. При этом важно не забывать тратить энергию, чтобы избежать избыточной массы тела, сообщил в беседе с ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян.

"Это блестящий источник энергии, легкоусвояемый. Он переходит в ту форму, которая сразу дает эффект, используется для работы. Но надо работать, тратить эту энергию", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости отказа от сахара.

Тутельян добавил, что правильное пищевое поведение должно закладываться в раннем возрасте. По его словам, в этом ребенку должна помогать семья.