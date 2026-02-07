Названы полезные для иммунитета продукты

В конце зимы наиболее полезны для иммунитета те продукты, которые содержат клетчатку, а также витамины С, D, A и группы B, рассказали в Роспотребнадзоре.

© Российская Газета

Витамин С, пояснили в ведомстве, необходим для бесперебойной работы иммунной системы, синтеза коллагена, стабильной работы ряда ферментов в организме, быстрого заживления ран. Также он важен для нормального обмена веществ и работы органов пищеварения. Больше всего этого витамина содержится в хурме, киви, цитрусовых, брокколи, квашеной капусте и красном перце, шиповнике, облепихе, рябине и черной смородине.

Для поддержания иммунитета, остроты зрения и здоровья организму требуется витамин А, которого много в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, томатах и орехах.

Витамин D отвечает за крепость костей, зубов и все процессы, происходящие в кишечнике. Летом он синтезируется в организме благодаря солнцу. Зимой солнца почти нет, но поддержать его запасы помогут такие продукты, как яйца, сливочное масло, жирная рыба.

В метаболических процессах и образовании энергии большую роль играют витамины группы B. Они помогают иммунной и нервной системам, сердцу, поддерживают тонус мышц, а содержатся в мясе, печени, рыбе, масле, крупах, овощах, орехах, рисе, яйцах и гранате.

Между тем необходимая организму клетчатка помогает выводить токсины, обеспечивая нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Найти ее можно в отрубях, злаках, сушеных яблоках, изюме, кураге, брюссельской капусте, фасоли, гречке, сельдерее, зелени и авокадо.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста