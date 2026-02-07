Может ли пиво быть полезным для здоровья

Пиво может быть полезным для здоровья, но только в небольшом количестве, рассказала врач-терапевт Галина Крелич. По ее словам, в составе этого алкогольного напитка есть антиоксиданты, витамины В1 и В2, витамин С и кремний — они потенциально могут оказать благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему и состояние костной ткани, передает «Газета.ру». Действительно ли пиво может быть полезным, а также как оно вредит здоровью, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

Она отметила, что с точки зрения диетологии и нутрициологии нельзя рекомендовать любые алкогольные напитки, так как они вредны для здоровья.

Если говорить о потенциально полезных компонентах, то в хмеле и ячмене действительно есть полифенолы, которые могут оказывать противовоспалительное действие. А витамины группы B участвуют в работе нервной системы, — перечислила эксперт.

Однако важно понимать, что концентрация этих нутриентов в бокале пива очень мала. Чтобы получить их суточную норму, пришлось бы выпить несколько литров этого напитка, а это опасно для здоровья.

Есть безопасные альтернативы, продукты, в которых содержатся те же самые витамины или биологически активные добавки, — подчеркнула диетолог.

Вред пива, пусть даже в умеренном количестве, главным образом заключается в его алкогольной составляющей.

Этанол — это токсин, признанный Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном. Регулярное употребление алкоголя, в том числе пива, повышает риск онкологии. Безопасной дозы не существует, — предупредила эксперт.

Кроме того, фитоэстрогены, которые содержатся в пиве, влияют на гормоны. Это растительные аналоги женских гормонов. При регулярном употреблении может нарушаться гормональный баланс как у мужчин, так и у женщин.

К тому же это пустые калории для набора веса. Пиво — это достаточно высококалорийный напиток. В 100 миллилитрах содержится примерно 50 калорий, — сообщила собеседница «ВМ».

Пиво, как и любой другой алкоголь, создает повышенную нагрузку на печень и почки, а также приводит к обезвоживанию. Спиртное вредит не только физическому, но и ментальному здоровью человека: регулярное потребление приводит к зависимости.

Поэтому не стоит искать пользу в алкоголе. Если употреблять, то строго и умеренно. Если вы не готовы отказываться от спиртного, то чем меньше его будет, тем лучше. Употребляйте его максимально редко, — посоветовала Писарева.

Приоритет можно отдавать безалкогольному пиву — в нем нет этанола. Главное, чтобы напиток был качественным.

Не рекомендуется употреблять пиво и другие спиртные напитки беременным, кормящим женщинам, людям с заболеванием печени, поджелудочной и сердечно-сосудистой систем, — напомнила диетолог.

С точки зрения доказательной диетологии нельзя рекомендовать пиво как полезный здоровый напиток. Его положительные эффекты очень малы по сравнению с доказанными рисками, заключила собеседница «ВМ».

