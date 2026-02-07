Как прийти в форму к лету: назван простой алгоритм действий

Для успешного снижения веса важно придерживаться определённой последовательности действий: в первую очередь устранить причины хронического стресса, затем скорректировать рацион и только после этого увеличить физическую активность. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых», врач Андрей Мартюшев-Поклад.

«При решении задач коррекции веса важна именно такая очерёдность. Начальный шаг — ликвидировать источники постоянного стресса. К числу самых распространённых относится, например, недосыпание или плохое качество сна. Сюда же я бы отнёс отказ от употребления алкоголя как средства «снятия напряжения»», — подчеркнул эксперт.

Следующим этапом, по его словам, должна стать оптимизация питания. Речь идёт не о жёстком ограничении калорий, а о переходе на цельные животные продукты, овощи и минимальное количество углеводов. Завершающим шагом является добавление регулярной двигательной активности.

Специалист пояснил, что в процессе похудения роль физических упражнений довольно скромна — около 80% результата зависит именно от питания. Поэтому сбросить вес только за счёт тренировок, по его мнению, практически невозможно.

Однако после нормализации рациона в режим действительно стоит включить умеренные нагрузки. Они, как отметил Мартюшев-Поклад, должны преследовать несколько целей: регуляцию нервной системы (например, через ритмичную низкоинтенсивную ходьбу), активацию гормональных механизмов и поддержание тонуса (силовые упражнения), а также развитие гибкости и подвижности суставов.