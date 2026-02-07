Как превратить уборку снега в полезную тренировку

Расчистка снега во дворе может стать полноценной тренировкой, сравнимой с занятием в спортзале. Об этом напоминает ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев, отмечая как пользу, так и важные ограничения для здоровья.

© Волгоградская правда

С точки зрения медицины такая работа сочетает кардионагрузку с укреплением основных групп мышц: ног, спины, пресса и рук. За один час активной уборки можно сжечь от 400 до 600 килокалорий. Помимо энергозатрат, это занятие тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает общую выносливость и, как любая кардионагрузка, оказывает антистрессовый эффект.

Однако, как предупреждает эксперт, приступать к расчистке сугробов нужно с осторожностью. Людям с проблемами с сердцем и сосудами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата или больной спиной от такой активности лучше отказаться. Если же избежать работы нельзя, необходимо соблюдать правила безопасности.

Перед началом уборки обязательна небольшая разминка для разогрева мышц. Работать следует в спокойном, размеренном темпе, избегая переутомления и перегрева. Специалист рекомендует делать перерывы каждые 15–20 минут для отдыха. Таким образом, ответственный подход превратит необходимую зимнюю работу в полезную для здоровья практику.