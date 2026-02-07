Врач подсказал, как сделать кофе полезнее

Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик дал любителям кофе несколько советов и рассказал, как сделать этот напиток полезнее. Способы сделать это он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Существуют маленькие хитрости, которые сделают кофе более полезным. Например, кардамон уменьшает раздражающее действие кофе на ЖКТ, а корица улучшает чувствительность к инсулину», — рассказал Демидик.

Также, по его словам, после употребления этого напитка полезно пить воду, поскольку это поможет избежать обезвоживания и улучшит работу почек.

Еще один совет врача — пить кофе только после еды и не позднее, чем за шесть часов до сна. Безопасной дозой напитка он назвал до трех чашек эспрессо в день. Доктор также отметил, что лучше всего выбирать кофе сорта арабика средней обжарки.

При этом специалист призвал не добавлять в кофе сахар, сливки или молоко, так как они могут негативно влиять на метаболические процессы в организме.

Ранее психолог Юрий Бусин предупредил любителей кофе о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг. Он пояснил, что если человек на протяжении дня пьет много кофе, то у него зачастую появляются проблемы со сном.