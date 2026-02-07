При каком условии папилломавирус вызывает рак

Папилломавирусы не всегда провоцируют заболевание при заражении. Риск возникновения рака при инфицировании ВПЧ прежде всего зависит от иммунитета, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

«Именно иммунная система играет ключевую роль в развитии инфекции ВПЧ. Практически все женщины в течение жизни сталкиваются с папилломавирусной инфекцией, в том числе с вирусами высокого онкогенного риска. Однако только 5–15% женщин сталкиваются с клиническими проявлениями ВПЧ — предраковыми изменениями или развитием злокачественных опухолей», — объяснил врач.

Причина кроется именно в работе иммунной системы: при ее ослаблении развивается ВПЧ-инфекция, тогда как у людей с нормальным иммунитетом вирус чаще всего выводится самостоятельно.