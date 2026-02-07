Врач объяснил, можно ли заразиться сифилисом через продукты

Существует ли реальная угроза заразиться сифилисом через продукты питания? Этот вопрос волнует многих, и специалисты наконец дали на него чёткий ответ.

Врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин в интервью 360.ru рассказал о теоретической возможности передачи заболевания через пищу, однако подчеркнул, что в его практике подобных случаев не встречалось.

Специалист при этом отметил, что в сфере пищевой промышленности действует строгий контроль, включая проверку сотрудников на различные заболевания.

«Можно заразиться, если на продукты попали выделения больного человека, – пояснил он. – Однако это возможно при ряде условий. Для этого на продукте должно быть определённое количество бактерий – возбудителей сифилиса».

Но даже при таком сценарии, добавил Ворожейкин, существует временной лимит – возбудитель способен сохраняться во внешней среде не более 12 часов.

По словам специалиста, для заражения необходимо наличие повреждений слизистой оболочки рта у человека, употребляющего заражённый продукт. На практике, признался он, подобные случаи ему не встречались.