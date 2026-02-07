Нутрициолог рассказал, как распознать дефицит витаминов

98 лет назад впервые в истории был синтезирован витамин D. «Вечерняя Москва» узнала у врача-нутрициолога Юлии Девятовой, как восполнить дефицит витаминов и почему это важно для организма.

По словам эксперта, первый шаг для борьбы с дефицитом витаминов — это сдача анализов.

Не стоит заниматься самолечением и принимать всевозможные БАДы просто так. Такой подход может привести к слабости, почечной недостаточности, нарушениям ритма сердца, — объясняет Юлия Девятова.

Витамины нужны организму для преобразования пищи в энергию, укрепления костей, нервной системы. Именно поэтому важно понять, чего не хватает организму в осенне-зимний период, обратиться к врачу, который назначит правильную дозировку.

Принимать больше, чем нужно, витамина D не стоит. Иначе в вашей крови произойдет переизбыток кальция. Это ведет к его отложению в почках, сосудах и сердце.

Частые простуды

Одним из самых дефицитных витаминов считается витамин D, особенно в осенне-зимний период, так как основным источником витамина является его синтез в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей (солнечного света). Его нехватку можно почувствовать при ощущении постоянной усталости, головокружении, по частым простудам, плохому настроению, выпадению волос и ломкости ногтей, но для точной диагностики нужен анализ крови на 25(OH)D. Небольшой дефицит витамина D можно восполнить с помощью следующих продуктов: лосось, сельдь, скумбрия, рыбий жир, печень трески, яичные желтки, сливочное масло и шампиньоны.

Усталость

Еще один популярный витамин, который у многих находится в дефиците — группы В. Симптомы схожие — хроническая усталость, ломкость ногтей и сухость в уголках рта. Витамины группы B содержатся в разнообразных продуктах: мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, цельнозерновых крупах, бобовых, орехах, зеленых листовых овощах (шпинат, брокколи).

Поддерживаем настроение

Зимой у многих наблюдается нехватка магния, которая проявляется пассивным поведением, излишней тревожностью. Узнать о дефиците магния можно с помощью анализа крови. А восполнить его недостаток получится, если есть тыквенные семечки, авокадо и миндаль.

Раны плохо заживают

Дефицит витамина С опасен тем, что из-за его нехватки у человека плохо заживают раны, есть отечность десен. Если запустить ситуацию, могут даже выпасть зубы. Для точного определения надо сдать одноименный анализ натощак утром. Для восполнения дефицита лучше всего употреблять в пищу шиповник, болгарский перец, квашеную капусту, брокколи и цитрусовые.

Екатерина Мымрина, врач-терапевт сети медицинских центров:

Помимо работы с дефицитом витаминов, важно наладить режим сна и бодрствования, снизить потребление сахара и быстрых углеводов, полноценно питаться, добавляя в рацион белок, полезные жиры, клетчатку и зелень. Не стоит забывать о регулярном употреблении чистой воды и прогулках на свежем воздухе.

ФАКТ

Замороженные не в заводских условиях фрукты и овощи теряют более 70% своих витаминов, поэтому важно употреблять их свежими.

Еще один важный элемент для здоровья человека — омега-3. Это комплекс жирных кислот, которые являются незаменимыми для нормальной работы нашего организма. Почему ее советуют употреблять почти каждому человеку, «ВМ» обсудила с врачом.