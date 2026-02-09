Эксперт рассказал, сколько должны тренироваться «совы» и «жаворонки»

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, когда лучше заниматься в зависимости от времени суток.

Несколько дней назад в Сети завирусилось исследование, которое предупреждало об опасности несовпадения режима и хронотипа человека. Что означает это понятие? Буквально: "индивидуальные особенности суточной активности человека, которые определяют, в какое время суток ему комфортно спать и бодрствовать".

Это как раз про классификацию людей по принципу:

"жаворонки" , то есть те, у кого пик умственной и физической активности приходится на первую половину дня. Такие люди могут спокойно вставать в пять-шесть утра;

, то есть те, у кого пик умственной и физической активности приходится на первую половину дня. Такие люди могут спокойно вставать в пять-шесть утра; "совы" – люди, у которых пик активности приходится на вторую половину дня;

– люди, у которых пик активности приходится на вторую половину дня; "голуби" – просыпаются чуть позже "жаворонков", активны практически весь день, но не будут поздно ложиться. Считается, что к таким людям относится порядка 60% населения.

Меня эта информация заинтересовала в первую очередь тем, что ученые из Японии, которые проводили исследования, установили: вставать рано утром людям, чей хронотип соответствует "совам", не просто вопрос работоспособности и психологического комфорта. Ученые выяснили, что такие подъемы повышают риски развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы.

Данная информация сильно меняет взгляд и на и тренировочный процесс. Ведь многие буквально заставляют себя встать пораньше, чтобы сходить на занятия. И связано это с тем, что в обществе есть расхожее мнение: позанимавшись утром, преодолев себя, человек получает заряд "бодрости на весь день".

За примерами далеко ходить не надо. Я сам занимаюсь спортом с 10 лет и всегда до "скрежета в зубах" не переносил ранние подъемы на тренировки. Особенно на спортивных сборах. Про бодрость здесь и говорить не приходилось – только повышенное утомление и раздражение. Но я был молод, и организм многое прощал. Сейчас, получив возможность заниматься в то время, когда мне комфортно, я не просто стал продуктивнее на занятиях – я начал получать от них настоящее удовольствие.

То есть совершенно очевидно, что заниматься нужно тогда, когда вам комфортно физически.

Но как применить это на практике?

Если мы говорим о детях, которые ходят в спортивные секции, то здесь нужно прислушиваться к ребенку. Если ему тяжело рано вставать и каждый подъем превращается в "битву", даже если чаду нравится направление, лучше подумать об альтернативе. Иначе в подростковый период вы получите серьезный протест.

Что же касается каждого конкретного человека, то здесь нужно понимать, каких результатов вы хотите достигнуть и на что готовы ради их достижения.

То есть если вы занимаетесь для поддержания здоровья и хорошего функционального состояния, при этом организовать тренировки в комфортное время не получается, то допустимо вставать рано. Но занятия должны быть строго в легком темпе.

А еще я рекомендую сместить одно-два занятия на выходные, просто грамотно подстроив тренировочный процесс. Например, в субботу вы делаете кардио, а в воскресенье занимаетесь в тренажерном зале.

В ситуации же, когда у вас серьезные цели и задачи, нужно постараться организовать свой рабочий день так, чтобы можно было ходить на тренировки во второй половине дня или в обед. Либо также поставьте одно-два занятия на выходные. Это важно не только с точки зрения концентрации и качества занятий: здесь речь идет о безопасности с точки зрения работы сердечно-сосудистой системы, ведь, как мы выяснили, ранние тренировки для "сов" могут быть просто опасными для здоровья.

Что же касается "жаворонков", которые вынуждены посещать тренировки вечером, то здесь рекомендации будут примерно такими же. Если вам сложно заниматься во второй половине дня, а другой возможности нет, то сами занятия должны проходить в легком темпе, без переутомления. Это важно в том числе потому, что "жаворонку" после интенсивного воздействия сложнее будет заснуть. Это, в свою очередь, будет провоцировать накопление усталости. По аналогии с "совами" можно перенести одну-две тренировки на выходные, что и позволит полноценно позаниматься.

К слову, в столице есть достаточное количество фитнес-клубов, которые работают круглосуточно, а это значит, что есть возможность позаниматься тогда, когда действительно комфортно. Ну а с приходом лета появится альтернатива заниматься на улице без привязки к конкретному фитнес-клубу или спортивной секции.

Помните: фитнес – это про здоровье, причем не только физическое, но и психологическое. Если вы себя "ломаете", просыпаясь рано утром на тренировку, либо посещаете зал вечером, "качая головой", значит, тренировки будут сродни пытке. А это уже не про здоровье.