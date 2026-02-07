Как научиться вставать без будильника

Научиться просыпаться без помощи будильника и чувствовать себя при этом отдохнувшим — реально, если выработать чёткий режим. Как отметил в беседе с «Абзацем» сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, главный секрет заключается в строгом соблюдении одного и того же времени подъёма в течение двух недель, включая выходные дни.

© Чемпионат.com

«Вставайте две недели в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Тогда начнёте просыпаться за пять минут до звонка будильника с абсолютным ощущением того, что нормально поспали», — пояснил специалист.

Такой подход позволяет организму синхронизировать внутренние биологические часы, гормональные циклы и фазы сна под конкретное время пробуждения. Однако, предупреждает эксперт, одного раннего подъёма недостаточно — необходимо и достаточно спать. Средняя норма для взрослого человека составляет семь-девять часов.

Ключевая проблема современного человека, по словам Бузунова, — в «размывании» графика. Если время отхода ко сну и пробуждения постоянно «плавает», организм перестаёт чётко различать день и ночь, что приводит к нарушению циркадных ритмов, бессоннице и хронической усталости.