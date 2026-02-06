Иммунолог объяснил, почему сухой воздух в квартире опасен для здоровья

Сухой воздух в квартире нарушает защитный барьер кожи и слизистых, что может провоцировать обострение заболеваний, рассказала в беседе с RT врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

© РИА Новости

«Сухой воздух в квартире очень сушит нашу кожу и слизистые. Кожа должна поддерживать определённый водный баланс, слизистые носа и глаз тоже, конечно. Это очень важно, иначе естественный природный барьер нарушается и начинают проявляться инфекции кожи и аллергия», — пояснила эксперт.

По словам врача, пересыхание слизистой носа приводит к тому, что во сне человек начинает дышать ртом. Это, в свою очередь, вызывает першение в горле и делает организм более уязвимым перед вирусами, предупредила специалист.

«Человек подвержен ОРВИ гораздо легче... Чем более чувствительная кожа у человека, тем важнее ему поддерживать влажность воздуха», — отметила Ярцева.

Также она обратила внимание на то, что в сухом воздухе концентрация пыли выше, что может усиливать симптомы у аллергиков.

Для поддержания оптимальной влажности собеседница RT порекомендовала использовать увлажнители воздуха, особенно в спальне и детской комнате.

Ранее россиянам назвали продукты, поддерживающие иммунитет зимой.