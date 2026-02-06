Диетолог объяснил, что опасно есть на шведском столе

Россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте после того, как на ужин съела креветки в тесте и кальмары. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть на шведском столе.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, к продуктам, которые опасно есть на шведском столе, относятся:

салаты с майонезными заправками и другими соусами, так как при неправильном хранении в жарком климате они могут стать средой для размножения бактерий;

мясные блюда — они несут в себе риски заражения бактериальными инфекциями при недостаточной термической обработке;

продукты и блюда, содержащие сырые яйца и яйцепродукты, могут стать причиной заражения сальмонеллезом;

кондитерские изделия с кремом — это скоропортящийся продукт, подверженный риску бактериального обсеменения с последующим риском заражения кишечной инфекцией;

молочные продукты также при нарушении условий хранения могут стать причиной бактериальных инфекций.

«Как правило, шведские столы предлагают безопасные продукты, которые подаются в свежем виде. Тем более если отель находится на курорте, то морепродукты подают свежими, они долго не хранятся. Но тем не менее даже свежие морепродукты и рыба могут содержать бактерии, паразиты и токсины», — предупредила специалист.

Доктор отметила, что перед употреблением пищи в ресторанах и отелях следует обращать внимание на санитарные условия, а при появлении симптомов отравления необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу. Признаки отравления: тошнота, рвота, диарея и высокая температура.

«Людям, страдающим хроническими заболеваниями, аллергиями, и особенно детям и пожилым, тоже нужно быть более осторожным при выборе отеля, ресторана и блюд», — добавила диетолог.

