Когда и кому обязательно нужно прививаться от гриппа

Суждение о том, что прививаться от гриппа в конце зимы не имеет смысла, не всегда верно, ведь сезон этого заболевания в России часто длится до марта-апреля, а вспышки могут случаться и в более поздние сроки. Когда же все-таки надо ставить эту прививку и кому она показана, "Российской газете" рассказали эксперты.

© Российская газета

Когда лучше прививаться от гриппа?

Суждение о том, что в конце зимы — начале весны прививаться от гриппа уже бессмысленно, распространенное и в то же время опасное заблуждение, считает терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, член Российского научного медицинского общества терапевтов Алина Кириченко.

«Это распространенное, но опасное заблуждение. Смысл есть всегда, пока есть риск встречи с вирусом. Сезон гриппа в России часто длится до марта-апреля, а вспышки могут случаться и в более поздние сроки. Главное — понимать, что для выработки иммунной защиты после вакцинации требуется около 2-3 недель. Если вы сделаете прививку сейчас, то к пику возможной весенней волны или в случае затяжного сезона вы уже будете защищены. Это лучше, чем оставаться абсолютно беззащитным», — комментирует эксперт.

Ранее об этом же рассказал "РГ" главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он отмечал, что, согласно позиции современной науки, человек может привиться и в разгар эпидсезона, если не успел раньше, это поможет снизить индивидуальные риски течения заболевания.

Однако оптимальным временем, конечно, считается более ранний период.

«"Золотым стандартом" считается период с сентября по ноябрь. Идеальная цель — успеть до начала активной циркуляции вируса, которая традиционно нарастает с ноября. Это дает организму достаточно времени, чтобы сформировать полноценный иммунный ответ к моменту встречи с инфекцией. Национальный календарь профилактических прививок России как раз ориентирован на этот осенний период. Но если человек не успел, то прививку можно и нужно делать в любое время, даже зимой, руководствуясь принципом "лучше поздно, чем никогда», — поясняет Алина Кириченко.

Между тем врач-терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков говорит о том, что, если сезон гриппа уже в разгаре или близится к завершению, прививка может не дать ожидаемого эффекта.

«Иммунитет формируется не сразу — организму нужно минимум 10-14 дней, чтобы выработать защиту. Если человек уже заболел или находится в инкубационном периоде, вакцинация не защитит от текущей инфекции», — указывает он.

Вакцинироваться от гриппа необходимо заранее, поскольку необходимо время для выработки защитного иммунитета, этот период составляет до четырех недель, отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал Медицинское Страхование", кандидат медицинских наук Антон Устюгов.

«Можно прививаться и позднее. Но надо иметь в виду, что пик заболеваемости гриппом обычно приходится на январь-март, и если сделать прививку в декабре или январе, то защита будет менее эффективной, однако заболевание будет проходить в менее тяжелой форме и меньше риски осложнений», — говорит он.

Иммунитет будет сохраняться около 8-10 месяцев, поэтому прививаться нужно ежегодно, добавляет эксперт.

Кому прививка жизненно необходима?

«Вакцинация от гриппа — это рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для всех групп населения как наиболее эффективный способ профилактики. Однако для определенных категорий она не просто рекомендована, а жизненно необходима из-за высокого риска тяжелого течения болезни, осложнений и летального исхода», — комментирует Алина Кириченко.

Так, обязательно прививаться следует:

людям из групп риска: лицам старше 60 лет, взрослым и детям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, бронхолегочные, диабет, ожирение);

по профессиональным показаниям: медицинским работникам, сотрудникам образовательных учреждений, сфер услуг, транспорта;

людям, проживающим в организованных коллективах (общежития, дома престарелых).

Тем, кто не входит в эти группы, вакцинация настоятельно рекомендуется для личной защиты и формирования коллективного иммунитета, который косвенно защищает тех, кто привиться не может по медицинским показаниям, объясняет врач.

«Есть категории людей, для которых прививка жизненно важна из-за высокого риска осложнений. В нее входят пожилые люди, дети, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, люди с ослабленным иммунитетом и медработники из-за постоянных контактов с большим количеством людей», — согласен с ней и Александр Новиков.

Что важно учесть перед вакцинацией?

«Вакцинация проводится пациентам только на фоне полного благополучия, когда нет температуры и симптомов заболевания. Ее следует отложить, если обострились хронические болезни, также важно провести аллергический анамнез и исключить реакцию на компоненты вакцины», — обращает внимание Александр Новиков.

Алина Кириченко отмечает, что даже легкое недомогание, ОРВИ с температурой — это повод отложить вакцинацию до выздоровления.

Она указывает, что перед прививкой обязателен осмотр терапевта, который измерит температуру, давление, оценит анамнез и исключит противопоказания.

«Важно сообщить врачу обо всех аллергических реакциях, особенно на куриный белок (так как большинство вакцин выращиваются на куриных эмбрионах) и на компоненты предыдущих прививок», — продолжает врач.

Также Алина Кириченко призывает не бояться временных реакций на прививку:

«Нормальными считаются легкие и кратковременные реакции: болезненность в месте укола, небольшое покраснение, легкая слабость или субфебрильная температура (до 37,5°C) в течение 1-2 дней. Это признак работы иммунной системы».

После вакцинации рекомендуется избегать больших скоплений людей, переохлаждения и чрезмерных физических нагрузок в течение двух-трех дней.