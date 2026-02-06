Врач объяснил, почему мороз опасен для органов слуха

Переохлаждение ушей на морозе может привести к обморожению и другим неприятным последствиям для здоровья. Об этом сообщил специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков.

© Вечерняя Москва

«Из-за скудного кровоснабжения наружного уха и отсутствия большого количество подкожно-жировой клетчатки переохлаждение ушей может привезти к обморожению с различными тяжелыми последствиями», — объяснил врач.

По его словам, сильный ветер зимой также может спровоцировать кратковременный болевой синдром, связанный с переохлаждением барабанной перепонки. Все эти недуги проходят самостоятельно после согревания, сообщает РИАМО.

Зима зачастую становится испытанием для глаз. Сухой и холодный воздух ускоряет испарение слезной жидкости, вызывая неприятные ощущения: слезоточивость, чувство песка, жжения и красноты. Такие симптомы могут перерасти в синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы, предупредил офтальмолог Красногорской больницы Иван Зарубин.

Отоларинголог Дарья Гридина предупредила, что даже короткие прогулки без шапки в мороз повышают риск простуды и заболеваний лор-органов. По ее словам, непродолжительное воздействие холода ослабляет иммунитет, что увеличивает вероятность ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний.