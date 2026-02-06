Позы йоги против вздутия живота и повышенного газообразования

Об этом не принято говорить вслух. Да что там, многие даже стесняются обратиться с проблемами ко врачу, терпят до последнего и мучаются от вздутия живота и повышенного газообразования. Только когда живот вдруг начинает жить своей жизнью, хочется поскорее облегчить свое состояние.

Кстати, вздутие и повышенное газообразование не всегда связаны с серьезными проблемами и могут возникать время от времени у каждого здорового человека по разным причинам: переедание, обилие продуктов, которые вызывают газообразование, стресс. И тут как раз поможет йога. Вернее, некоторые асаны, которые буквально созданы, чтобы помочь пищеварению.

Випарита Карани

Лягте на пол боком к стене, затем аккуратно развернитесь на спину и закиньте ноги вверх, опирая их на стену. Ягодицы придвиньте максимально близко к стене. Спина полностью лежит на полу, поясница расслаблена. Руки расположите вдоль тела ладонями вверх или положите на живот. Закройте глаза и дышите медленно, стараясь направлять дыхание в живот. В этом положении снижается уровень кортизола, активизируется парасимпатическая нервная система, пищеварение начинает лучше работать. Оставайтесь в позе от 3 до 7 минут.

Апанасана

Лягте на спину, вытяните ноги, руки держите вдоль тела. На выдохе согните колени и подтяните их к груди, обхватив руками. Поясница должна быть прижата к полу, плечи и шея расслаблены. Если комфортно, слегка покачивайтесь из стороны в сторону. Давление коленей на живот действует как массаж кишечника, помогая вывести скопившиеся газы и снять спазмы. Задержитесь на 5-10 медленных дыхательных циклов, затем медленно выпрямите ноги.

Супта Баддха Конасана

Лягте на спину, согните ноги в коленях и соедините стопы вместе. Колени медленно опускаются в стороны. Если они не доходят до пола, подложите под них подушки или свернутое одеяло. Руки разведите в стороны ладонями вверх или положите одну ладонь на живот. Дышите глубоко, наблюдая, как живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе. Поза снимает напряжение в области таза и живота, улучшает кровообращение и помогает при вздутии, связанном со стрессом.

Баласана

Она же — поза ребенка. Встаньте на колени, большие пальцы ног вместе, колени можно держать на ширине таза. Опустите ягодицы на пятки и наклонитесь вперед, укладывая живот на бедра. Лоб положите на пол или на блок. Руки вытяните вперед или положите вдоль тела. В этом положении живот мягко сдавливается, что стимулирует работу кишечника и снимает ощущение переполненности. Дышите спокойно 1-3 минуты.

Супта Матсиендрасана

Лягте на спину, согните правое колено и подтяните его к груди. Затем аккуратно опустите его влево, помогая левой рукой. Правая рука вытянута в сторону, ладонь вверх. Голову поверните вправо. Плечи старайтесь оставить на полу. Скручивание улучшает кровоток в брюшной полости и помогает освободиться от застоя. Дышите спокойно 5-8 дыханий, затем поменяйте сторону.

Пашчимоттанасана

Сядьте на пол, вытяните ноги, стопы направлены вверх. Вдох — вытяните руки и позвоночник вверх. На выдохе наклонитесь вперед от тазобедренных суставов, опуская живот к бедрам. Возьмитесь за голени или стопы, где вам комфортно. Поза успокаивает нервную систему и мягко массирует живот, помогая снять вздутие и избавиться от повышенного газообразования. Задержитесь на 5-10 дыханий.

Адхо Мукха Шванасана

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. На выдохе поднимите таз вверх, выпрямляя ноги и руки. Тело образует перевернутую букву V. Шея расслаблена, живот подтянут. Поза улучшает кровообращение и снимает застойные явления в области живота. Дышите 5-8 циклов.

Марджарьясана и Битиласана

Встаньте на четвереньки. Вдох — прогиб, грудь вперед, живот опускается. Выдох — округление спины, живот втягивается. Эти движения мягко массируют внутренние органы, снимают напряжение, улучшают подвижность позвоночника и стимулируют пищеварение. Повторяйте 1-2 минуты.