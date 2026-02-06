Онколог перечислил факторы развития рака

Факторы риска развития онкологических заболеваний включают в себя и возраст, и пол, и этническую принадлежность. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук и врач-онколог-маммолог Олимп Клиник МАРС Анна Трегубова.

«К немодифицируемым факторам риска относятся факторы, которые не зависят от образа жизни, но влияют на индивидуальный онкориск и обязательно должны учитываться при наблюдении. Среди них наследственность, возраст, пол, этническая принадлежность, место проживания, предшествующее облучение и плотность ткани молочной железы», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что есть модифицируемые факторы риска — эти факторы связаны с образом жизни, окружающей средой и работой.

«Первая группа: поведенческие и метаболические факторы. К ним относится курение — табачный дым содержит канцерогены и связан с повышенным риском развития рака различных локализаций, а также употребление алкоголя — этанол увеличивает риск рака печени, поджелудочной железы и ряда других органов. Сочетание курения и алкоголя многократно усиливает онкориск. Нерациональное питание также влияет: избыток красного и переработанного мяса, жареных и копченых продуктов, насыщенных жиров и простых углеводов повышает риск онкологических заболеваний. Недостаток овощей, фруктов и клетчатки ассоциирован с повышенным риском колоректального рака. Избыточный вес и ожирение — также фактор риска. Связаны с повышенным риском рака молочной железы (особенно в постменопаузе), эндометрия, толстой кишки, желудка и почек. А низкая физическая активность повышает риск рака толстой кишки, матки и легких», — объяснила Трегубова.

Из модифицируемых факторов врач выделила: ультрафиолетовое излучение, вирусные инфекции, воздействие химических веществ, радиации и профессиональные факторы.

«Не менее важные факторы — хронический стресс и недосып. Длительный психоэмоциональный стресс запускает каскад гормональных реакций, включая повышение уровня кортизола и адреналина. Это может нарушать процессы регенерации тканей и способствовать развитию онкологических заболеваний. А дефицит сна менее 7 часов в сутки и работа в ночную смену ассоциированы с рядом неблагоприятных эффектов: снижением выработки мелатонина, обладающего антипролиферативным действием; повышением уровня провоспалительных цитокинов и увеличением риска гормонозависимых опухолей, включая рак молочной железы и простаты», — высказалась онколог.

В заключение она предупредила, что наличие факторов риска не гарантирует развитие онкологического заболевания, но значительно увеличивает его вероятность.