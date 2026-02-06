Онколог перечислил факторы развития рака

Онколог Трегубова: этническая принадлежность влияет на развитие рака
Факторы риска развития онкологических заболеваний включают в себя и возраст, и пол, и этническую принадлежность. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук и врач-онколог-маммолог Олимп Клиник МАРС Анна Трегубова.
«К немодифицируемым факторам риска относятся факторы, которые не зависят от образа жизни, но влияют на индивидуальный онкориск и обязательно должны учитываться при наблюдении. Среди них наследственность, возраст, пол, этническая принадлежность, место проживания, предшествующее облучение и плотность ткани молочной железы», — рассказала эксперт.
Она также отметила, что есть модифицируемые факторы риска — эти факторы связаны с образом жизни, окружающей средой и работой.
«Первая группа: поведенческие и метаболические факторы. К ним относится курение — табачный дым содержит канцерогены и связан с повышенным риском развития рака различных локализаций, а также употребление алкоголя — этанол увеличивает риск рака печени, поджелудочной железы и ряда других органов. Сочетание курения и алкоголя многократно усиливает онкориск. Нерациональное питание также влияет: избыток красного и переработанного мяса, жареных и копченых продуктов, насыщенных жиров и простых углеводов повышает риск онкологических заболеваний. Недостаток овощей, фруктов и клетчатки ассоциирован с повышенным риском колоректального рака. Избыточный вес и ожирение — также фактор риска. Связаны с повышенным риском рака молочной железы (особенно в постменопаузе), эндометрия, толстой кишки, желудка и почек. А низкая физическая активность повышает риск рака толстой кишки, матки и легких», — объяснила Трегубова.
Из модифицируемых факторов врач выделила: ультрафиолетовое излучение, вирусные инфекции, воздействие химических веществ, радиации и профессиональные факторы.
«Не менее важные факторы — хронический стресс и недосып. Длительный психоэмоциональный стресс запускает каскад гормональных реакций, включая повышение уровня кортизола и адреналина. Это может нарушать процессы регенерации тканей и способствовать развитию онкологических заболеваний. А дефицит сна менее 7 часов в сутки и работа в ночную смену ассоциированы с рядом неблагоприятных эффектов: снижением выработки мелатонина, обладающего антипролиферативным действием; повышением уровня провоспалительных цитокинов и увеличением риска гормонозависимых опухолей, включая рак молочной железы и простаты», — высказалась онколог.
В заключение она предупредила, что наличие факторов риска не гарантирует развитие онкологического заболевания, но значительно увеличивает его вероятность.
«При этом многие модифицируемые факторы поддаются контролю через изменение образа жизни, что позволяет снизить общий онкориск. А регулярные медицинские осмотры и скрининговые программы помогают выявить рак на ранних стадиях даже у людей с повышенным риском», — заявила Трегубова.