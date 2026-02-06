Стоит ли прививаться от гриппа сейчас

Прививаться от гриппа лучше перед сезоном заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться, но для снижения индивидуальных рисков можно вакцинироваться и сейчас. Если вы решили поставить прививку в разгар эпидсезона, то постарайтесь в течение двух-трех недель после этого беречься от заражения вирусом, посоветовал в беседе с "Российской газетой" главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам эксперта, безусловно, прививаться от гриппа следует заблаговременно, до подъема заболеваемости и начала эпидемического сезона.

"Как правило, мы проводим вакцинальные кампании против гриппа с сентября по ноябрь, и нацелены на то, чтобы добиться максимального охвата населения противоэпидемическими мероприятиями", - говорит Сергей Токарев.

Людей прививают от гриппа заблаговременно для того, чтобы иммунитет против актуальных в предстоящем сезоне вариантов вируса успел сформироваться. Организму нужно дать время на адекватный иммунный ответ, и этот период не может быть меньше, чем три-четыре недели, минимум - две, продолжает собеседник.

Однако существует позиция современной науки, согласно которой индивидуальные риски течения заболевания и осложнений снижаются у конкретного пациента, если даже он привьется в разгар эпидсезона (в случаях, когда по каким-то причинам не успел вакцинироваться вместе со всеми).

"На популяционном уровне прививаться нужно как можно раньше - в то время, когда проводится прививочная кампания. Но если по каким-то причинам пожилой человек или пациент, имеющий несколько заболеваний, или ребенок привиться не успел, то вакцинировать его никогда не поздно", - отмечает врач.

Привившимся в разгар гриппа людям необходимо в течение двух-трех недель снизить для себя риски инфицирования вирусом, чтобы дать организму время на выработку поствакцинального иммунитета.

"То есть после прививки, если ее сделать сейчас, надо исключить общение с заболевшими людьми, использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), соблюдать меры личной гигиены", - перечисляет доктор.

Таким образом, привиться от гриппа сейчас можно, исследования показывают, что это эффективно, но нужно соблюдать особые меры предосторожности. Это поможет снизить риск осложнений и тяжелого течения гриппа, заключил эксперт.