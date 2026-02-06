Какие папилломы могут перерасти в рак, рассказал врач

Папилломы — это новообразования, которые образуются на коже и тканях слизистых оболочек после заражения вирусом папилломы человека. Некоторые из них могут переродится в рак. Так, если папиллома быстро увеличивается, появилась гиперпигментация или кровоточивость, то стоит обратиться к врачу, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — возбудитель папилломавирусной инфекции — хронического инфекционного заболевания. Существует более 200 видов ВПЧ. Некоторые из них могут привести к различным заболеваниям, некоторые типы имеют онкогенный потенциал: они могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей, например, шейки матки.

«Помимо злокачественных опухолей, таких как рак шейки матки, ВПЧ может провоцировать развитие рака вульвы, влагалища, рака полового члена и анального канала. Но, помимо этого, определенные типы ВПЧ могут вызывать целый ряд доброкачественных изменений, например, папилломы на коже, кондиломы, папилломатоз гортани и другие. Но важно понимать, что любые папилломы требуют внимания. Важно не считать их полностью безобидными образованиями. Следует немедленно обратиться к врачу, если наблюдаются следующие признаки: быстрое увеличение размера папилломы, появление гиперпигментации или кровоточивость», — объяснил доктор.

Такие симптомы могут указывать не просто на папиллому вирусного происхождения, а на злокачественную опухоль или образование, не связанное с вирусной этиологией, например меланому кожи. Поэтому лучше своевременно обращаться к специалисту для оценки ситуации и лечения.