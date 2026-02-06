Названы четыре способа снизить аппетит без уколов и таблеток

Существуют четыре способа уменьшить чувство голода без уколов и таблеток. Это ограничение легкоусвояемых («быстрых») углеводов, увеличение белка в рационе, занятия спортом и нормализация сна, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

© Unsplash

Грелин, или гормон голода, напрямую влияет на секрецию инсулина. Чем сильнее голод, тем больше инсулина. Организм вырабатывает инсулин, чтобы побыстрее принести мозгу углеводы. Сахар в такой ситуации снижается, человек чувствует себя злым, уставшим, появляется дрожь в руках, холодный пот. Хочется съесть чего-нибудь сладкого.

«И вот это как раз делать не надо: сахар после сладкого повышается очень быстро, и поджелудочная железа выбросит еще больше инсулина, спровоцировав новый виток голода. Подобные сладкие качели приводят к разбалансировке секреции инсулина, и соответственно, грелина. Часто это проявляется тем, что человек не ощущает себя сытым, съев достаточно по калорийности, если не было сладкого. Завершив же трапезу легкоусвояемыми углеводами, он достаточно быстро снова ощущает чувство голода и желание чем-нибудь перекусить. Лучше отдать предпочтение сложным сахарам, это поможет разорвать порочный круг», — отметила врач.

Второй способ — увеличение белка в рационе. Именно белок дает организму настоящее чувство сытости и снижает уровень гормона голода.

«Третий способ – спорт. Если физические нагрузки подобраны правильно, то есть после них не хочется. Хорошая нагрузка улучшит чувствительность к инсулину, а чем меньше инсулина, тем меньше чувство голода. Единственный универсальный совет — не доводить себя до гипогликемии (состояния, когда от чрезмерной нагрузки уровень глюкозы падает очень сильно, что проявляется слабостью, головокружением, спутанностью сознания и холодным потом). Если же гипогликемия все-таки началась, не надо купировать ее быстрыми углеводами, лучше съесть яблоко или горькую шоколадку», — заметила доктор.

Последний способ — качественный сон. Сон напрямую связан с чувством голода и насыщения. Недостаток отдыха приводит к сбоям в выработке гормонов лептина и грелина, которые управляют аппетитом.