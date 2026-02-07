Для кого особенно опасны десерты с алкоголем

Десерты с алкоголем могут представлять опасность для людей с нарушениями обмена веществ, диабетом или предрасположенностью к метаболическим расстройствам, предупредила бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева. О причинах риска специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Десерты с алкоголем могут быть опасны по нескольким причинам, которые касаются как пищевой безопасности, так и влияния на организм в целом. Даже небольшое количество алкоголя в кремах, пропитках или тесте изменяет метаболизм сахаров и жиров: спирт ускоряет усвоение быстрых углеводов, что провоцирует резкие скачки глюкозы в крови и повышает нагрузку на поджелудочную железу. Для людей с нарушениями обмена веществ, диабетом или предрасположенностью к метаболическим расстройствам такие десерты представляют особый риск», — сообщила Беляева.

С точки зрения пищевой безопасности, по словам технолога, риск возникает при неправильной термической обработке.

«В некоторых рецептах алкоголь добавляется в начинку или крем после выпечки и не проходит достаточной термической обработки, чтобы полностью испариться. В результате готовое изделие может содержать активный спирт, который негативно влияет на детей, беременных женщин и людей с заболеваниями печени», — предупредила специалист.

Дополнительным фактором риска является сочетание алкоголя с высоким содержанием сахара и жиров, отметила Беляева.

«Такое сочетание делает десерт тяжелым для пищеварения, увеличивает нагрузку на ЖКТ, вызывает чувство тяжести, вздутие и повышает калорийность продукта. При частом употреблении это может приводить к набору лишнего веса и метаболическим нарушениям», — рассказала кондитер.

Наконец, по ее словам, следует учитывать индивидуальную чувствительность: даже минимальное содержание алкоголя способно усиливать нервное возбуждение, тревожность или нарушать сон у восприимчивых людей.

«Таким образом, десерты с алкоголем безопасны только при соблюдении рецептуры, умеренном употреблении и учете состояния здоровья потребителей, а для уязвимых категорий их употребление нежелательно», – Инга Беляева, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа

