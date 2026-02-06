Эксперт поставил точку в споре о самом здоровом виде зимнего спорта

Катание на лыжах и сноуборде можно назвать самыми полезными зимними видами спорта, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«С точки зрения «полезности» для здоровья классические горные лыжи и сноуборд занимают схожие позиции. Оба вида дают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности: данные показывают, что у сноубордистов средний пульс часто даже немного выше (около 76% от максимального) по сравнению с лыжниками (около 67%). Это сочетает элементы аэробной и анаэробной нагрузки: работа в спуске, усилия на поворотах, подрезание траектории. Дополнительным плюсом является пребывание на свежем холодном воздухе и воздействие дневного света, что улучшает регуляцию циркадных ритмов и уровень витамина D, при условии адекватной защиты кожи», — объяснил Антонов.

Однако врач подчеркивает, что катание на сноуборде гораздо более травматичное, чем на лыжах. Чаще всего страдают нижние конечности, а наиболее частый тип повреждений — ушибы и растяжения, более серьезные травмы обычно связаны с высокими скоростями, прыжками, столкновениями и нарушением техники безопасности.