Почему опасно ловить снежинки языком и облизывать сосульки

Многим знаком детский порыв зимой поймать языком снежинку или лизнуть сосульку. Но такое развлечение совсем не безобидно, предупредила педиатр Оксана Царегородцева.

© Vse42.ru

Как объясняет врач, снег и сосульки выглядят чистыми лишь на первый взгляд. В реальности всё иначе. В них оседает масса микрочастиц из воздуха – пыль, микробы, бактерии, выхлопы машин, следы птиц и животных, а также соли и реагенты, которыми посыпают дороги.

По словам Царегородцевой, из-за пары случайно попавших на язык снежинок паниковать не стоит. А вот если специально есть снег или облизывать сосульки, можно заработать проблемы с желудком, инфекции дыхательных путей или поранить рот острыми краями льда. Для детей это особенно опасно: вместе со снегом могут попасть посторонние предметы или химические вещества.

За чертой города снег не безопаснее городского. На нём могут быть следы диких животных с бактериями. А снег с дорог и тропинок содержит микроорганизмы и частички почвы. К тому же талая вода не прошла очистку и может содержать патогены, – предупредила специалист.

Как отметила медик, детям важно спокойно и наглядно объяснить, что снег и сосульки – плохая идея для "угощения". Например, можно провести простой опыт: поймать снег на ватный диск, дать ему высохнуть и показать ребёнку, сколько грязи осталось. Такой наглядный пример помогает понять, что снег – вовсе не чистая и безопасная среда, а место скопления микробов. Об этом пишет "Радио 1".