Названо оптимальное время для пробуждения

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Его слова приводит издание ABC.

«Никому не нужно просыпаться в пять часов утра, чтобы пойти на пробежку, потому что это слишком стрессово, и никому не следует просыпаться в 10:30, за исключением ситуаций, связанных со сменой часовых поясов или очень экстремальными обстоятельствами», — пояснил Ла Роса.

Оптимальным временем для пробуждения для большинства людей он назвал время с 6:45 до 7:00 утра. Специалист добавил, что нерегулярный сон влияет на организм хуже, чем недостаток сна. В связи с этим он призвал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

