Физиолог предположил, что человеческий мозг не стареет на протяжении жизни

Человеческий мозг на протяжении всей жизни сохраняет свою целостность и не подвержен старению. Однако, способность к освоению новых навыков у разных людей может угасать в различные возрастные периоды. Такой точки зрения придерживается доктор медицинских наук заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.

Ученый утверждает, что мозг остается активным до конца жизни человека. Хотя процессы, связанные с памятью и вниманием, могут меняться с возрастом, сам мозг не стареет. Он отметил, что иногда люди в возрасте 80-90 лет демонстрируют ясность ума и хорошую интеллектуальную работоспособность, в то время как у некоторых уже к 20 годам прекращается усвоение новых навыков, и их развитие выходит на плато, лишенное дальнейшего прогресса.

Умрюхин объяснил, что мозг детей и подростков находится в оптимальном состоянии для усвоения значительных объемов информации. В период с 20 до 30 лет продолжается развитие и совершенствование способностей. Существуют определенные этапы, на которых происходит специализация навыков. Результаты исследований мозга указывают на то, что наиболее значимые качественные изменения происходят примерно до 28-30 лет. Тем не менее, физиолог категорически отказался утверждать, что после этого возраста мозг немедленно начинает стареть.

Кроме того, ученый упомянул о влиянии половой принадлежности на развитие когнитивных функций. Определенные циклические качественные процессы в мозге могут трансформироваться под воздействием гормональных различий. Он пояснил, что мозг мужчин и женщин функционирует по-разному, и это в значительной степени обусловлено уровнями гормонов, особенно у женщин. Появление прогестерона после овуляции, выделяемого желтым телом, влияет на внимание, улучшает когнитивные способности и ускоряет координацию движений, пишет ТАСС.

