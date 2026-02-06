Уролог предупредил о неочевидном способе заразиться сифилисом

Уролог Аслан Асадов предупредил россиян, что сифилисом можно заразиться не только во время полового контакта. О неочевидном способе передачи этого заболевания он рассказал News.ru.

Врач заявил, что риск инфицирования сифилисом существует и при поцелуе. По его словам, это может произойти, если у зараженного человека во рту есть эрозии и язвы, в которых содержится большое количество бледной трепонемы — микроорганизма, провоцирующего развитие этого заболевания.

Как отметил Асадов, наиболее заразен человек в период так называемого первичного сифилиса. На этом этапе заболевания на щеках, языке и губах появляется твердый шанкр.

«Он (твердый шанкр — прим. «Ленты.ру») может быть безболезненным и выглядеть как небольшая ранка, поэтому человек нередко даже не подозревает о заболевании», — предупредил Асадов.

При этом он подчеркнул, что не все поцелуи опасны. Риск заражения появляется лишь при непосредственном контакте с участками слизистых во рту, пораженными инфекцией. В то же время, по его словам, через бытовые предметы и посуду сифилисом заразиться практически невозможно.

Ранее стало известно, что в России с 2020 по 2024 год число больных сифилисом выросло на 63 процента. Отмечалось, что чаще всего это заболевание встречается у одной категории жителей России — у мужчин старше 40 лет. При этом в 2025 году показатели заболеваемости сифилисом начали снижаться.