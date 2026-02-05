Эксперт дал простой совет для качественного сна

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов дал простой совет для качественного сна. Он рекомендовал максимально затемнять спальню или даже использовать блэкаут-шторы.

Бузунов объяснил, что частицы света, попадая на глаза даже через веки, могут подавлять выработку гормона сна мелатонина — а это ведёт к ночным пробуждениям и нарушению циркадных ритмов.