Эксперт объяснил, как отсрочить старение организма

Главный секрет активного долголетия — превратить здоровые привычки в источник радости. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачёва.

По словам эксперта, чтобы отсрочить старение организма, физическую активность нужно полюбить — человек должен ощущать настоящую потребность в регулярных занятиях. Здоровый образ жизни, укрепляющий тело и дух, возможен только тогда, когда он приносит удовлетворение.

Врач подчеркнула, что для сохранения молодости необходимы чек-апы и бережное отношение к телу, но без фанатизма. Чрезмерная осторожность и ограничение активности могут привести к обратному эффекту — потере тонуса всего организма, подобно тому, как атрофируются неиспользуемые мышцы. Ключ к успешному старению — поддержание оптимального уровня активности и осознанный подход к здоровью.

Среди ключевых показателей, позволяющих продлить молодость, Ткачёва выделила стабильность артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови. Также положительное влияние оказывает стабильное семейное положение: семейные люди в среднем чувствуют себя лучше и живут дольше.