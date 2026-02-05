Перечислены продукты, которые избавят от усталости

Правильный завтрак для людей старше 50 лет должен быть насыщен белками. С годами организму сложнее поддерживать мышечную массу, и для ее сохранения важно получать достаточное количество белка в течение дня, в том числе и утром.

«В порции должно содержаться около 25-30 г белка. Это могут быть яйца, творог, греческий йогурт без наполнителей, рыба, индейка, бобовые или тофу. Когда белка утром мало, человек быстрее устает, сильнее тянется к сладкому и чаще переедает позже», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог, автор проекта «Формула здоровья» Юлия Орлова.

Важно сочетать белок с клетчаткой, отметила она. Овощи, ягоды, цельнозерновые продукты, семена и орехи замедляют всасывание углеводов и помогают дольше сохранять сытость.

«К примеру, можно дополнить омлет овощами, творог ягодами и орехами, йогурт семенами и фруктами, а кашу из цельной крупы вареным яйцом или куриной грудкой. Такой завтрак дает энергию, меньше будет спадов», — отметила нутрициолог.

